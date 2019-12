Elettra Lamborghini si sposa: la proposta di matrimonio e l'anello da favola

Elettra Lamborghini si sposa, e ad annunciarlo è lei stessa attraverso Instagram.La cantante, figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamburghini che fondò la nota casa automobilistica, ha spiazzato tutti i suoi fan pubblicando due foto con un bellissimo anello al dito.

"Afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa, è la persona più dolce e adorabile che io abbia mai incontrato in vita mia, e l'unico uomo che posso chiamare davvero UOMO - scrive Elettra Lambroghini - tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice 'quando trovi la persona giusta lo senti', e io lo sento fin dall'inizio, questo sarà per tutta la vita".

Elettra Lamborghini è da tempo fidanzata con Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, che nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings.

La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma dopo due giorni ha voluto condividere con le migliaia di fan la bellissima notizia!

L'anello della proposta di matrimonio