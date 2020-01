Elettra Lamborghini a Sanremo tra i big: "Mi sto preparando in segreto da tanto tempo"

"Ebbene sì...è tutto vero!!! Sono ufficialmente tra i 22 big che si esibiranno a febbraio sullo storico palco del Teatro Ariston di Sanremo". La bolognese Elettra Lamborghini annuncia attraverso Instagram il suo debutto sul palco della musica più famoso d'Italia, spiegando ai suoi quasi cinque milioni di follower che è da tempo che si "sta preperando in segreto da tanto tempo", sottolineando: "Io e la mia canzone non vi deluderemo tranquilli".

Elettra Lamborghini da qualche anno coltiva la sua passione per la musica e per il canto, tanto da aver lanciato canzoni di successo che nel corso delle stagioni l'hanno portata a raggiungere le vette di numerose classifiche. La figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini che fondò la nota casa automobilistica, poco dopo Natale ha mandato in delirio in fan pubblicando la foto di un anello, spiegando sempre attraverso i social che il fidanzato Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall, le ha chiesto di sposarlo.

Il progetto Sanremo è rimasto segreto fin quando non sono stati svelati tutti i nomi dei partecipanti, e al momento nessuna informazione trapela sulla canzone con la quale si esibirà all'Ariston. Il titolo infatti, sarà annuncoato il 6 gennaio durante la puntata speciale de ‘I soliti ignoti’ in onda su Raiuno.