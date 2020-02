Elettra Lamborghini a Sanremo: il testo della canzone debutto 'Musica (e il resto scompare)'

Parte la nuova edizione di Sanremo e sul palco salirà l'ereditiera e cantante bolognese Elettra Lamborghini, al suo primo debutto all'Ariston.

"Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo - ha dichiarato Elettra su nell'annunciare ai fan il suo arrivo al Festival - Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata Musica (E il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo”.

Nel febbraio 2018, pubblica il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, certificato due dischi di platino. A maggio 2019 firma per l'Universal Music ed annuncia suo primo album in studio 'Twerking Queen', in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il 14 febbraio, contenente anche il brano che porterà sul palco dell'Ariston. Ecco il testo della canzone



'Musica (e il resto scompare)': testo

Elettra, Elettra Lamborghini

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Leggi il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni

Il brano è stato scritto e prodotto da Michele Canova, storico produttore di Tiziano Ferro, Jovanotti e grande firma dei più grandi successi del pop italiano, e Davide Petrella, uno degli autori italiani di maggior successo nonché collaboratore di lunga data di Cesare Cremonini. 'Musica (E il resto scompare') è una canzone che mescola sapientemente ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo squisitamente pop.