Wine bar: dove bere in centro a Bologna

Il wine bar è un locale dove è possibile degustare vini e consumare spuntini per assaporare al meglio, e accompagnare, un buon bicchiere. In città nel corso degli anni tanti i locali che hanno aperto su questa filosofia: offrire al cliente prodotti eccezionali in atmosfere rilassanti. Ognuno poi, si è adeguato alla propria clientela e soprattutto al contesto. Non è difficile trovare vecchie enoteche che si sono 'modernizzate' negli interni, o titolari che hanno preferito date tocchi di originalità al proprio locali. E spesso sono locali che offrono una vasta scelta, non solo di vini...

Abbiamo selezionato una serie di attività in centro a Bologna che non solo hanno caratteristiche 'uniche', ma anche centinaia di recensioni online, scoperte attraverso una ricerca in rete.

Dove bere in centro a Bologna

Osteria del Sole , vicolo Ranocchi

Altotasso in piazza San Francesco

Cantina Bentivoglio in via Mascarella

Tamburini Wine Bar via Capraia

Enoteca Italiana in via Marsala

La Fastuchera in via Saragozza

Riff Raff Sud Wine Bar in via del Pratello

Il Calice Wine Bar and Food Bologna in via Clavature

Signorvino Bologna in Piazza Maggiore

Medulla Vini in via Oberdan

Enoteca al Risanamento in via Zamboni

Accà Winery in via San Giorgio