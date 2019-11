Ozzano, Fernanda compie 100 anni: il segreto? Buon cibo e vino a tavola

Ha compiuto 100 anni Fernanda Broglia, nata a Crevalcore il 9 novembre del 1919, prima di 6 figli, trasferitasi a Ozzano nel 1972. I grandi festeggiamenti l'altro giorno, ai quali ha partecipato anche il sindaco di Ozzano, Luca Lelli: ""Non c'è che dire, scherza il primo cittadino -l'aria di Ozzano fa davvero bene ai nostri concittadini." Con Fernanda infatti, sono ben otto le centenarie ozzanesi che nel corso del 2019, hanno raggiunto il traguardo del secolo di vita, e la più longeva ha festeggiato i 104 anni.

Per Fernanda il primo impatto con il mondo del lavoro avvenne molto presto. Ancora ragazzina aiuto i genitori nel lavoro nei campi. Nel 1972 si trasferì nel Comune lungo la via Emilia con la famiglia, il marito Odoardo e la figlia Lia per andare a lavorare al caseificio Broglia, gestito da suoi parenti, dove è rimasta fino al pensionamento.

"L'ha aiutata sicuramente il suo spirito battagliero e l'appetito che non le è mai mancato - spiega la figlia Lia - Mia mamma è sempre stata, e continua a essere, una 'buona forchetta' come si dice dalle nostre parti, e ai pasti un buon bicchiere di vino non lo rifiuta mai".