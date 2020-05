Festa della Mamma: cosa regalare e cosa sarebbe meglio evitare

La mamma è sempre la mamma, e il 10 maggio si festeggia in tutto il mondo con una giornata dedicatale in maniera esclusiva. Se volete farle un pensiero sono tante le idee, ma alcune cose sarebbero meglio evitarle...scopriamo insieme come e perchè!

Festa della mamma, cosa regalare

Partendo dal presupposto che la vostra mamma apprezzerà anche un solo fiorellino raccolto in un parco, sono tante le possibilità a vostra disposizione:

Potreste stupirla facendole personalment e un dolce, accompagnandolo con una lettera

accompagnandolo con una lettera Regalarle delle piante se ha un grande pollice verde o un set da giardinaggio

se ha un grande pollice verde o un set da giardinaggio Prenderle dei prodorri di bellezza : un' idea regalo per la mamma beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo.

: un' idea regalo per la mamma beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo. Servizio da tè : per la mamma che ama rilassarsi in compagnia delle amiche, il servizio da tè è sicuramente un'idea regalo originale ed elegante.

: per la mamma che ama rilassarsi in compagnia delle amiche, il servizio da tè è sicuramente un'idea regalo originale ed elegante. Profumo: chi vuole puntare sul classico, può optare per un profumo ma è importante che sia il suo preferito, in modo da andare a colpo sicuro!

Festa della mamma, quattro incredibili regali su ShopToday

Cosa sarebbe meglio non regalare