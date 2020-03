Perché l'8 marzo è la Festa della donna e la mimosa il simbolo di questa giornata

L’8 marzo è la Festa della Donna, ma perché? Ogni anno in questa data si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare tutte le conquiste ma anche le discriminazioni e violenze di cui le donne sono state in passato, e ancora oggi, sono vittime.

La giornata fu istituita nel 1909 negli Stati Uniti, sull’iniziativa del Partito socialista americano, e nel 1920 fu accolta da Clara Zetkin a Copenaghen, nel corso della Conferenza internazionale delle donne socialiste. Le origini sul perché di questa data non sono ancora molto chiare, tanto che fino al 1921 tutti i Paesi scelsero giorni diversi per la festa. Le cose cambiarono nel corso della Seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca, nel 1921, quando fu proposta e approvata un'unica data per le celebrazioni, in ricordo della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo, nel 1917.

Nei racconti della tradizione popolare si è fatto riferimento a un episodio avvenuto nel 1857 negli Stati Uniti, quando alcune operaie chiuse in fabbrica dal padrone affinché non partecipassero a uno sciopero, persero la vita in un violentissimo incendio. E così, in molti Paesi, compresa l’Italia, è stato fatto molto spesso riferimento a un presunto episodio analogo avvenuto a New York l'8 marzo del 1911, quando nel rogo di una fabbric persero la vita 134 donne. Ma da alcune ricerche realizzate nel corso del tempo da chi ha avvoluto approfondire il tema sembra però che la fabbrica non fosse mai esistita. e che un drammatico rogo avvenne effettivamente, ma in febbraio. In realtà, a seconda dei Paesi dove si è affermata questa tradizione cambiano le date, il luogo e il numero delle vittime.

Il simbolo: la mimosa

Dopo l’estate del 1944 a Roma nacque l’Udi – Unione Donne in Italia, per iniziativa di donne iscritte al Pci, Psi, Partito d’Azione, Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro.

E l’Udi propose di celebrare l’8 marzo del 1945 la prima giornata della donna nelle zone dell'Italia libera, mentre a Londra fu approvata una Carta della donna . L’8marzo del 1946 fu celebrata in tutta Italia con un simbolo: la mimosa, il fiore che nasce tra febbraio e marzo