Festa dei nonni: tutte le curiosità e perché si festeggia

Un giorno dedicato ai nonni, festeggiamenti istituiti per celebrare l'importanza di queste figure il cui ricordo accompagnerà per tutta la vita. Questa è una ricorrenza civile, per celebrare le fondamenta della famiglia e la loro importanza a livello sociale. Quando si festeggia? In Italia la Festa dei Nonni è il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli.

Le curiosità

In Italia la Festa dei nonni cade il 2 ottobre, ed è stata istituita nel 2005 dal Parlamento che ha riconosciuto in modo ufficiale il ruolo dei nonni, accanto a quella die genitori. L'istituzione della festa prevede l'impegno concreto da parte degli Enti , quali Regioni, Province e Comuni, ad realizzare iniziative per valorizzare il ruolo dei nonni.

In America però, la Festa dei Nonni esiste da molto più tempo. Questa ricorrenza infatti, fu introdotta negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di Marian McQuade, una casalinga di Oak Hill, West Virginia, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. La donna iniziò a promuoverequesta festività durante la presidenza di Jimmy Carter negli anni 70, anche perchè a lungo aveva lavorato con gli anziani, ritenendo fondamentale che le nuove generazioni riconoscessero l’importanza di questi ultimi per la loro formazione.

Fu così istitutita la Festa Nazionale dei Nonni - National Grandparents Day, celebrata in America ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day.

Nel mondo

Nel Regno Unito la festa fu introdotta nel 1990, e dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre.

In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre.

In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La festa della nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre.

In Estonia la festa dei nonni, introdotta nel 2010, viene celebrata la seconda domenica di settembre.