Zecchino d'Oro: la finale il 7 dicembre su Rai, diretta dall'Unipol Arena

La finale della 62esima edizione dello Zecchino d'Oro andrà in onda sabato 7 dicembre in diretta su Rai1, dall'Unipol Arena di Bologna. Una serata importante, il cui ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.

Come entrare? Basterà scaricare il proprio biglietto nominale (clicca qui) e consegnarlo all'ingresso.

Lo Zecchino d’Oro è una rassegna internazionale di musica per bambine e bambini promossa e organizzata dall’Antoniano di Bologna, un vero e proprio concorso dedicato ai brani composti appositamente per l’infanzia, e una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, un evento entrato nella tradizione nazionale ed internazionale attraverso il quale i bambini imparano, in musica, ad affrontare valori e messaggi educativi importanti.