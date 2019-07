Fioritura della lavanda: spettacolo della natura a Bologna

Una distesa color glicine, uno spettacolo della natura che ogni anno si ripropone a Rodiano, in quella che ormai è stata battezzata la valle della lavanda. Dove? A poco più di 20 chilometri da Monteveglio, in provincia di Bologna...

Rodiano

Rodiano fa parte del Comune di Valsamoggia, e qui si trovano il Borghetto Serra e la casa “Il Rio”, oltre al Santuario della Beata Vergine di Croce Martina, detta anche Madonna di Rodiano. Un luogo ricco di storia, dove da qualche tempo è possibile osservare la fioritura dei campi di lavanda anche grazie all'impegno dell'Associazione APS, Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia.

La lavanda

La lavanda è un genere di piante che appartiene alla famglia delle Lamiaceae, dall'aspetto di piccole erbacee annuali o dalla tipica infiorescenza a spiga. Il nome "lavanda" con il quale siamo abituati a chiamare queste piante, è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino del verbo "lavare", perchè queste specie di piante erano molto utilizzate soprattutto nel Medioevo per detergere il corpo. Tipico del Mediterraneo, è diffuso soprat­tutto nell'Europa meridionale e oggi il Paese dove viene più coltivata è sicuramente la Francia, in particolare la Provenza.

Valle della lavanda

A differenza di quanto si pensi però, non è necessario spingersi fino in Francia per vedere lunghe distese viola, ma basta andare in Valsamoggia. Qui infatti, tra aziende biologiche che coltivano la lavanda e campi dove la natura la fa da padrona, è possibile rilassarsi lontani dal caos, passeggiando tra colori e odori unici.

Informazioni

APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia