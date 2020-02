L'acqua pubblica e le (poche) fontane di Bologna, Aitini lancia sondaggio per aumentarle

"Vorremmo mettere alcune nuove #fontanelle a #Bologna" Parte così il post-sondaggio dell'assessore alla sicurezza Alberto Aitini, che chiede pubblicamente luoghi ideali dove apporre i nuovi punti acqua. L'idea è quela di "ridurre il consumo di plastica e incentivare la buona pratica di bere acqua pubblica". Pochi i dettagli sull'operazione, ma il proposito è quello di collocare i punti acqua nelle zone di maggior transito, anche per i turisti.

Il post ha suscitato un certo successo, anche per via del fatto che le Torri sono tuttora scarse ad accessi pubblici all'acqua: sono infatti solo 24 (mappati da Piazza Grande) i tutta la città i punti accessibili, peraltro non sempre aperti o in efficienza. I commenti in genere sono positivi e accolgono con favore l'idea, anche se c'è chi fa notare come nel tempo molte fontane un tempo efficienti siano state chiuse e altre siano ormai logore.