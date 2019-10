San Lazzaro: al via il fotocontest #essereeuropei

Amate la fotografia? Allora dovete sapere che l’Informagiovani del Comune di San Lazzaro, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, lancia un contest fotografico con l’obiettivo di stimolare e far crescere il senso di appartenenza all’Unione Europea, in modo particolare nelle giovani generazioni.

Le migliori 10 fotografie selezionate da una Commissione di valutazione verranno stampate ed affisse in diversi luoghi di San Lazzaro di Savena.

Come funziona

Se hai la passione per la fotografia e ti piacerebbe vedere una tua foto stampata in formato gigante partecipa al contest inviando fino a un massimo di 3 foto di persone, paesaggi e situazioni che illustrino cosa significa per te essere cittadini europei.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini europei ma verrà data precedenza alle immagini inviate dai giovani fino ai 30 anni.

Come partecipare e quanto costa

La partecipazione è gratuita. I partecipanti dovranno inviare le foto a informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it entro il 3 novembre 2019 e registrarsi attraverso questo form.

Cosa si vince

Le immagini classificate al 1 e 2 posto saranno affisse su cartelloni in formato 600x300 , mentre le immagini classificate dal terzo al decimo posto saranno affisse su cartelloni in formato 200x140 cm.

Per maggiori informazioni clicca qui