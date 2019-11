Sasso: uno speciale francobollo dedicato a Marconi

In occasione della Giornata della Filatelia – Collezionando Marconi, su richiesta del Circolo Filatelico Guglielmo Marconi di Sasso Marconi, Poste Italiane ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere giovedì 28 novembre dalle 8 alle 12 nello spazio allestito presso l’Istituto Comprensivo ”Galileo Galilei” in Via Porrettana, 258 a Sasso Marconi.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero richiedere l’annullo possono inoltrare le commissioni filateliche a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Porretta Terme/ Sportello filatelico via Stazione, 4 – 40046 Porretta Terme (BO) (tel. 0534-24078).

Poste Italiane attiva Servizi Filatelici Temporanei dotati di bolli speciali che riproducono con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale: convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari di personalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di particolare rilevanza locale o nazionale.