Un francobollo per Lucio Dalla: l'ultimo tributo all'artista bolognese

Novità per gli amanti di Lucio Dalla. Poste Italiane infatti, da oggi, 2 ottobre 2019, comunica che vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “LE ECCELLENZE ITALIANE DELLO SPETTACOLO” , dedicati a Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.

Tiratura ottocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli da quarantacinque esemplari.

I francobolli

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. E il bozzettista è stata Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Lucio Dalla, Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Pino Daniele e a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber.

Per il francobollo dedicato a Lucio Dalla l’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Bologna Centro, per il francobollo dedicato a Pino Daniele presso lo spazio Filatelia Napoli e per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber presso lo Spazio Filatelia Milano.

Per l’occasione sono stati realizzati tre folder distinti in formato A4 a due ante contenenti il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata,una busta primo giorno di emissione, al costo di 12 euro ciascuno.