'Umarell' ministro delle Infrastrutture, il fanta-governo rimbalza sul web

Il ministro alle Infrastrutture? L'umarell, ovviamente. No, non siamo nelle stanze del Quirinale, ma su internet, dove un sito permette di generare all'istante la lista dei ministri. E tra questi compare anche il famoso 'umarell', ovvero lo stereotipo del pensionato che si affaccia a osservare i lavori pubblici in strada, magari cercando di disquisirne la regolarità con gli operatori addetti.

Nella gestazione del neonato governo legastellato infatti, durata ben 88 giorni, qualcuno nel web ha avuto il tempo di ideare 'generatoredigoverni.it', un pratico sito dove cliccando sul pulsante si può generare all'istante una lista dei ministri da sottoporre -per finta- al Capo dello Stato.

I risultati cambiano ogni volta che si rigenera la lista, ma bastano pochi tentativi -non molti in più di quanto accaduto realmente- per ritrovarsi responsabile del dicastero alle opere pubbliche, le infrastrutture e i trasporti, colui che nel bolognese è considerato il massimo esperto in materia. Largo al merito, si direbbe.