Vip ai tempi dei social, Gianni Morandi e la foto mentre fa pipì

Nessun freno per certi fan. E' il caso di una cinquantenne, che ha immortalato Gianni Morandi mentre si trovava nella toilette di un autogrill. In barba ad ogni diritto alla privacy e pure al pudore. Ma il cantautore bolognese, da anni sotto i riflettori, è avvezzo alle incursioni nella sua vita privata ed è anche ben consapevole dei meccanismi dei social network, che destreggia con disinvoltura.

Così l'eterno ragazzo di Monghidoro, invece di attaccare, ha rilanciato. Ha postato sul proprio profilo Facebook la foto, che in breve aveva fatto il giro del web, e risposto per le rime: "Questa foto sta circolando sul web" scrive Morandi, raccontando che "qualche giorno fa, nella toilette di un Autogrill, una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant'anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese".

La 'paparazzata' non si è esaurita lì. Il cantante aggiunge che poi "una fan un po' invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All'inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata! Ci sono cose più gravi nella vita...".