Serena Grandi rivela la storia avuta con Gianni Morandi: "Dovevamo sposarci"

Una storia d'amore intensa ma breve, svelata a distanza di molti anni: protagonisti del gossip di questi giorni Gianni Morandi e Serena Grandi, dopo che quest'ultima, nel corso di un'intervista a Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso, ha rilevato: "E’ stata una storia bellissima. E’ durata tre, quattro mesi. Mi ha portato a Sanremo, mi ha fatto sentire una regina. Mi ha portato negli alberghi più belli. Ricordo ancora che sono entrata con lui, mano nella mano, fino a che non è salito sul palco per cantare 'La mia nemica amatissima'”.

Un amore che risale al 1983, quando lei aveva 24 anni e non era ancora conosciuta, mentre lui era un 38enne nel pieno della sua carriera

La relazione però duco poc: “Ci siamo lasciati perché lui era un pochino più grande e io non ero pronta ad entrare in una famiglia allargata. Ero molto giovane”, ha aggiunto l’ospite di Barbara d’Urso che in un’intervista al settimanale DiPiù ha parlato anche dell’intenzione di sposare il cantante se non fosse stato per l’infelice epilogo.

Concludendo: "A un certo punto Gianni ha chiuso tutti i ponti. C'erano anche i figli di mezzo”, ha dichiarato ancora Grandi che non ha nascondo di essere rimasta malissimo per la fine di quella storia d’amore, breve ma intensa. “Ricordo una cotta molto forte, avevo le farfalle allo stomaco che non abbiamo più”.