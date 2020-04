Giardini Margherita chiusi: come non li avete mai visti / VIDEO e FOTO

Mentre tutti sono costretti nelle proprie abitazioni a causa dell'emergenza sanitaria in corso dovuta al diffondersi del Coronavirus, la natura si riprende i suoi spazi. Grazie alle pochissime auto in circolazione, al poco traffico e all'assenza umana in parchi e giardini numerosi animali scorazzano indisturbati, e non sono stati rari i casi in cui anche in città sono stati avvistati animali che fino a poco tempo fa popolavano solo i colli.

Nel loro massimo splendore i parchi pubblici, come i Giardini Margherita: chiusi ormai da più di un mese, adesso sono un luogo di relax e pace, dove la natura la fa da padrona...!