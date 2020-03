Ozzano, nonna Giovanna soffia 105 candeline: il Coronavirus? "Quasi peggio della guerra"

"Nei giorni scorsi ha compiuto 105 anni Giovanna Sangiorgi, la nostra concittadina più anziana". Ad annunciarlo il sindaco di Ozzano Luca Lelli, che esprime anche un rammarico: "Il dispiacere più grande - spiega il primo cittadino - è quello di non averla potuta incontrare e di non averle portato di persona un mazzo di fiori, facendole gli auguri più sinceri dell'Amministrazione comunale. Purtroppo in questo periodo di pandemia sono tante le rinunce che dobbiamo fare, ma dobbiamo farle per il bene e la salute di tutti noi".

Giovanni Sangiorgi è un'ozzanese doc, nata a Ozzano dell'Emilia il 7 marzo del 1915. Sposata nel 1942 con Luigi Grandi , ha avuto due figlie, Celsa che vive con lei e Gabriella che vive sempre a Ozzano. La signora Giovanna vive ancora in famiglia, gode di ottima salute e ascolta continuamente le tragiche notizie sulla diffusione del Coronavirus, che spesso commenta con una sola espressione: "E' quasi peggio della guerra".

