Gnocchi di zucca: la ricetta facile e veloce

A tavola la zucca è la vera protagonista dell'autunno. Dopo aver visto come preparare sfiziose polpette con zucca e scamorza, ora vediamo come fare dei deliziosi gnocchi alla zucca senza patate.

A differenza di quanto si possa pensare, per realizzare questo primo non ci vuole molto tempo e sopratutto è molto facile.

Gli ingredienti

Per fare degli gnocchi alla zucca per 4 persone, ecco gli ingredienti:

1 zucca di piccole dimensioni

olio di oliva

300 grammi di farina

1 uovo

sale

La ricetta

Prendete la zucca, sbucciatela e tagliatela a fette riponendola su una teglia. Poi usate un mattarello per schiacciare un po' le fette, e condite con un filo di olio e sale. Infornate per circa 30 minuti a 200 gradi.

Quando la zucca sarà cotta va lavorata con l'uovo, la farina e il sale. Una volta ottenuto il composto tagliate delle piccole striscioline di pasta, spezzettatela in modo da ottenere dei piccoli cubetti e passateli uno ad uno su una forchetta, per dare la classica rigatura.

A questo punto gli gnocchi alla zucca sono pronti per essere cucinati in acqua salata per qualche minuto: il tempo di tornare a galla.

Condite a piacere con burro, o olio , salvia e formaggio...e il piatto è servito.