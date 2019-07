FOTONOTIZIA | Pericolo grandine, c'è chi si arrangia così

La necessità, si sa, aguzza l'ingegno. Così un residente che abita in zona Massarenti ha deciso, spaventato dai danni che la grandine possa arrecare alla sua vettura, di ammantare quest'ultima completamente con coperte e trapunte, per attutire eventualmente l'impatto dei chicchi. Per i prossimi giorni infatti sono previsti diversi temporali, e non è escluso il ripetersi del fenomeno che qualche settimana fa ha portato al danneggiamento dei vetri di diverse autovetture.

(Foto di Domenico Papaleo)