Harry e Megan a Bologna dopo l’addio alla Regina: l’ironia sui social

Dopo l'annuncio della rinuncia al titolo nobiliare dei giorni scorsi, sul web impazza l'ironia che vede protagonisti Herry e Maghan. I due continueranno a essere duchi del Sussex, sostenendo a pieno la Regina e ottemperando ad alcuni obblighi della casa Reale, cercando però di proiettarsi sempre più verso una 'vita normale'.

I due reali hanno già deciso di rinunciare allo stato di 'membri senior' di casa Winsor, e immediatamente hanno iniziato a circolare vignette e fotomontaggi.

Tra questi quello della Prosciutteria di Bologna, che ritrae i due reali seduti davanti un tavolo di leccornie, tra salumi e formaggi, con tanto di maglia del locale. Un fotomontaggio che ha ricevuto oltre 400 like, accompagnato dalla scritta: "Stanchi ma felici Herry e Mega festeggiano il loro primo giorno di lavoro a Bologna da comuni cittadini". Un post che segue le migliaia pubblicati in questi giorni in Internet, e che ironizza sulla volontà dei due reali di lavorare per avere una vita come quella di tutti gli altri.