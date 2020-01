AccaddeOggi: incidente ferroviario a Crevalcore, 17 le vittime

Sono trascorsi 15 anni dal terribile incidente ferroviario che sconvolse Crevalcore, tutta la provincia e l'Italia intera. Era il 7 gennaio del 2005 quando due treni, alle 12:53, si scontrano all'altezza dell'ex stazione di Bolognina di Crevalcore.

Il treno interregionale IR 2255, proveniente da Verona e diretto a Bologna con a bordo circa 200 passeggeri, si scontrò con il treno merci 59308 proveniente da Roma che procedeva in senso contrario, su un tratto allora a binario unico.

Un impatto violentissimo, nel quale persero la vita 17 persone i cui nomi sono riportati su un monumento nel "Parco 7 gennaio 2005", nei pressi della ex stazione di Bolognina. Ed è qui che ogni anno si svolge una cerimonia commemorativa, seguita da una serie di eventi.

Una tragedia immane, che vide per ore e ore impegnati centinaia di uomini e mezzi di soccorso che cercarono di salvare quante più persone possibili, ma per 17 di loro non ci fu nulla da fare.

Le vittime del disastro ferroviario

Le vittime dell'incidente furono: