Instagram senza più 'like': ecco cosa sta succedendo

Da qualche giorni gli appassionati di Instagram si sono accorti che sotto le foto non viene più visualizzato il numero di 'like', e non è un problema generico. Anzi, si tratta di una vera e propria scetla.

Il social network infatti, in alcuni Paesi del mondo, compresa l'Italia, ha avviato la sperimentazione di un sistema attraverso il quale solo l'utente che posta la foto può vedere quanti 'mi piace' sono stati ottenuti.

Perchè? L'intenzione è quella di 'invogliare' l'utenza a soffermarsi più sul contenuto che sui like. Un vero e proprio test che al momento sta interessando diversi utenti, e che pian piano riguarderà sempre più persone.