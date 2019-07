Whatsapp, Instagram e Facebook, problemi con foto e video: ecco perché

Down di Whatsapp e Instagram. Dalle 15 di oggi, 3 lugliol i due social non funzionano bene: impossibile scaricare foto e audio ricevuti, sia in privato che nei gruppi.

Circa un migliaio le segnalazioni inviate sul sito DownDetector , che monitora app, siti e social network. E seppur in maniera molto più lieve, qualche disagio inzia a registrarsi anche su Facebook.

Stando alle segnalazioni, è un problema che sta investendo diversi Paesi d'Europa, e in particolare Italia Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra e in alcuni Paesi del Sudamerica.

Le cause del down sono ancora da chiarire.