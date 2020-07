Laghi a Bologna: dove rinfrescarsi lontani dal caos

Non solo passeggiate in collina o nei borghi più belli del territorio, a Bologna è possibile trascorrere qualche ora di relax anche in riva ai laghi. Diversamente da quanto si pensa infatti, ci sono una serie di luoghi unici nel loro genere: grandi specchi d'acqua immersi nel verde, lontani dal caos.

Vediamo insieme quali:

Lago del Brasimone: è un lago artificiale costruito sull'Appennino bolognese lungo il torrente Brasimone agli inizi del Novecento, ed è il più antico dei quattro costruiti dalle Ferrovie dello Stato per l'alimentazione della linea ferroviaria Bologna-Pistoia.

Lago di Suviana: è un altro lago artificiale situato nell'Appennino bolognese, formatosi a seguito della costruzione di una diga alta 91,5 metri, ultimata nel 1932. Il bacino è alimentato principalmente dal torrente Limentra orientale ed è situato interamente in provincia di Bologna.

Lago di Santa Maria: è un lago artificiale ubicato nell'alto Appennino bolognese, nel territorio del comune di Castiglione dei Pepoli, ottenuto nel 1917 con la costruzione di una diga a gravità massiccia ad andamento planimetrico rettilineo, con uno sviluppo al coronamento di 76,6 metri.

Lago Scaffaiolo: il lago si trova a Lizzano in belvedere, e da qui è possibile godere di uno splendido panorama che si apre sia sugli Appennini sia sulle Alpi Apuane, percorrere le cinque cascate del Dardagna (km. 12) e visitare il piccolo borgo medioevale di Monte Acuto delle Alpi.

Laghetti Madonna Di Castenaso: in via Fiumana Destra 21 a Castenaso, è possibile raggiungere i laghetti dove passeggiare all'aria aperta, non lontano dai centri abitati.

Lago dei Castori: questo è un piccolo specchio d'acqua nel basso Appennino bolognese, nell'estremità orientale del comune di Pianoro, presso la frazione Botteghino di Zocca. Non lontano dalla città di Bologna, è possibile trascorrere qualche ora lontano dal caos cittadino.