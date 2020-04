Al via 'Loiano in fiore': concorso di beneficenza per giardino, balcone e vetrina più belli

Parte 'Loiano in Fiore' il concorso di beneficenza per il giardino, il balcone e la vetrina più belli. Un progetto promosso dal Comune di Loiano e dalla Proloco, con la finalità di raccogliere donazioni a favore delle famiglie del territorio, in difficoltà per l’emergenza causata dal Coronavirus.

Il progetto



L’iniziativa - oltre allo scopo benefico e di solidarietà - si propone di valorizzare e abbellire il paese e le frazioni del Comune, attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale, negozi e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali (vetrine e/o spazi

esterni) sono coinvolti, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.

La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo anche un ruolo educativo e di sensibilizzazione.

Il concorso

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti di Loiano e agli esercizi commerciali, e durerà dal 27 aprile al 31 maggio 2020. Si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare. Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ciascuna delle tre sezioni in cui il concorso si ripartisce:

balconi/terrazzi/scale in fiore

giardini

negozi in fiore

Ai vincitori sarà assegnato un buono valido per l’acquisto di fiori, sementi e piante offerto dai commercianti aderenti all’iniziativa e un’attestato di riconoscimento. Il buono acquisto facente parte del premio avrà la

durata di un anno.



La partecipazione al concorso avviene attraverso:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (www.loiano.eu);

il versamento di una donazione libera sul conto corrente di solidarietà intestato al Comune di Loiano: Iban IT93T0707236870000000435202, Causale: Donazione emergenza Covid 19

la realizzazione di n. 15 fotografie e di un video (durata massima 1 minuto).

Il modulo di iscrizione e il materiale foto-video dovranno essere inviati tramite www.wetransfer.com all'indirizzo e-mail loianosolidale@comune.loiano.bologna.it entro e non oltre il 31 maggio 2020 (del modulo compilato e firmato può essere allegata anche una fotografia).

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’e-mail loianosolidale@comune.loiano.bologna.it

Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ciascuna sezione (balconi/terrazzi/scale, giardini, negozi).