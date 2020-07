"La canzone dell'estate": il nuovo singolo di Luca Carboni nato durante la quarantena

Pezzo nuovo di Zecca Per Luca Carboni: da oggi, venerdì 10 luglio, possiamo ascoltare il nuovo singolo "La canzone dell’estate".

“Durante la quarantena, pensando all’estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti ‘caldi’ del passato e momenti del presente” racconta Luca Carboni “Una canzone in fondo amara ma nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza”.

Il nuovo lavoro del cantautore bolognese esce dopo l'album "Sputnik" del 2018.

"La canzone dell’estate": il testo

Da bambini in cortile

inseguivo l’estate

poi morivo di sete

all’ombra delle case

e la palla incastrata

tra la Skoda e la Ford

i russi e gli americani

o forse i cowboy e gli indiani

e la sera nel letto

sudavo sogni leggeri

una vita fantastica

la mia pistola di plastica

e mica lo sapevo

che ti avrei incontrato

ho preso la mira poi sparato



La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le nostre risate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le spiagge illuminate

tu ti tuffi dentro di me tu ti tuffi dentro di me



E intanto fuori qualcuno voleva cambiare il mondo

tirava la bomba sui nostri anni di piombo

intanto fuori qualcuno che sei proprio te

chi tra gioia e dolore

perchè fuori c’è l’odio e l’amore

ora brindiamo al tramonto

di un altro giorno che muore

ma questa sera fantastica

con i bicchieri di plastica

e mica lo sapevo

che ti avrei baciato

ho preso la mia e poi ho amato

La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le labbra salate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le vite bruciate

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

Ma che voglia che ho ma che voglia che hai

ma che voglia di uscire

ma che estate è

ma che voglia ho

a me mi fa impazzire

Ma che voglia che ho ma che voglia che hai

ma che voglia di uscire

ma che bella è

ma che male che fa

La canzone dell’estate

che mi dice che non ti piace

le rime baciate

la canzone dell’estate

in un mondo senza pace

le spiagge private

tu ti tuffi dentro di me

tu ti tuffi dentro di me

mi tuffo dentro di te