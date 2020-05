VIDEO| La Madonna di San Luca al Sant'Orsola: Zuppi ringrazia il personale dell'ospedale

La Madonna di San Luca ha fatto tappa all'Ospedale Sant'Orsola ieri, durante il viaggio di rientro al Santuario. L'immagine della Beata Vergine ha toccato i luoghi più significativi della città, e toccanti le parole dell'Arcivescovo Card. Matteo Zuppi, che ha ringraziato la comunità del Policlinico per tutto il lavoro svolto, soprattutto nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19.

"Grazie perché vi siete sostituiti ai parenti dei malati quando non li potevano vedere - ha detto - Grazie perché a volte avete dovuto consolare qualcuno a cui avete dovuto dare una notizia che non avreste mai voluto dare e che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.

E che questa lotta contro il virus che ancora non è finita, tutt’altro, ci renda tutti più consapevoli, più maturi, più fraterni, forse anche più umili, ma a maggior ragione determinati a difendere sempre la vita di ogni persona dall’inizio alla fine".

A ringraziare l'arcivescovo per la tappa Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico:“Grazie per questo gesto così forte e significativo per tutta la comunità del S. Orsola. Una comunità che è stata capace di dare davvero cura, ma anche conforto contro una malattia che isolava e che lasciava soli i malati”.