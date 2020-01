Due nuove centenarie a Ozzano: chi sono le nonnine del paese

Il 2020 a Ozzano si è aperto con grandi festeggiamenti per Mafalda Natali, che il 1 gennaio ha soffiato ben 101 candeline e per Angiolina Cavina che il 4 gennaio ha raggiunto i 100 anni.

Mafalda Natali ha festeggiato insieme al figlio e i parenti più stretti nella casa di riposo dove risiede da qualche tempo, mentre Angiolina Cavina, nata a Castel San Pietro il 4 gennaio 1920 risiede a Ozzano dell'Emilia dal 1937. Angiolina ha iniziato a lavorare presto, da ragazzina nei campi, poi al macello di via Sant'Andrea e infine come bidella presso le scuole del paese.

"La salute mi ha sempre aiutata - spiega con orgoglio la signora Angiolina - e anche la memoria, non siamo in tanti a raggiungere il secolo di età ma sono molto contenta".

Come da tradizione, il sindaco di Ozzano ha consegnato due pergamene alle centenarie del 2020.

