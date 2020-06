Maturità 2020: anche la cantante bolognese Valentina Carati si prepara all'esame

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Conto alla rovescia per 7000 studenti bolognesi. Mercoledì 17 giugno prende il via la Maturità 2020, segnata dal Covid. Unica ed irripetibile entra nel vivo. Quest'anno è alle prese con l'esame di stato anche la giovane cantante bolognese Valentina Carati,vincitrice assoluta ne 2018 di "Una Voce per l'Europa". Anche lei quindi, come tantissimi maturandi italiani, sta concentrando le sue forze sulla preparazione all'esame di Maturità 2020. Valentina, pur coi suoi impegni canori, non ha mai trascurato la scuola portando a termine con ottimi risultati il suo percorso didattico al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna. Per ringraziare il corpo docente ed i compagni con cui ha condiviso questi anni di liceo, Valentina ha voluto lasciare come ricordo una canzone dedicata all'Istituto Scolastico. Anche questa è stata un successo perché in pochi giorni ha raggiunto più di 3200 visualizzazioni. A lei e a tutti gli studenti un grosso IN BOCCA AL LUPO!