Miss Grand Prix e Mister Italia: incoronati due bolognesi

E' stata Jo Squillo a incoronare due bolognesi nel corso delle selezioni miss Grand Prix e Mister Italia, nel corso della 'SassoFest a tutta birra'. Ben 18 le miss e 21 i mister in gara, che hanno sfilato sia in abiti eleganti sia in costume da bagno davanti una giuria.

Vincitori assoluti della selezione due bolognesi:Davide Gianni, 27 anni, alto 1,87 già modello con la passione per il basket, e Daniela Dobrin, 24 anni di Vado, alta 1,73 commessa con l’hobby della thai box.

Le prefinali nazionali e finalissima dei due eventi nazionali sono in programma dal 5 all’ 8 Settembre a Trani. Le iscrizioni ai due concorsi sono gratuite ed aperte dai siti ufficiali www.concorsomisteritalia.it www.missgrandprix.com

Il consorco Mister Italia ha visto in passato portare alla vittoria diversi bolognesi, primo su tutti Luca Onestini, incoronato nel 2013, che destò interesse perché ragazzo padre, mentre nel 2005 il successo nazionale arrivò per Antonio Lo Prest. Anche Miss Grand Prix porta fortuna a Bologna, l’anno di Onestini fu incoronata Miss Grand Prix 2013 la bella Margherita Molinari poi diventata parte integrante di Avanti un Altro di Bonolis, nel 1997 Jessica Tanari poi diventata modella.