Concorso 'Miss mamma italiana': sul podio una 34enne di Anzola

Ha ottenuto la fascia di Miss Mamma Italiana Simpatia Lily Bertacci, 34 anni di Anzola dell'Emilia, mamma di Marco di 13 anni. La premiazione ieri a Gatteo Mare, durante la finale nazionale di Miss Mamma Italiana, la manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 26esima edizione, non ha premiato solo la bellezza, ma ha voluto valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le mamme finaliste hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi con i costumi “Sunny Beach”. Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito ed i figli.

Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di giugno di quest’anno, ma solo le 47 quelle arrivate alle finali. Tra queste tre bolognesi: