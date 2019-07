Monte delle Formiche: il 'volo nuziale' di sciami d'insetti atteso ogni anno

A una trentina di chilometri a sud di Bologna, tra la valle dell'Idice e la Val di Zena c'è il Monte delle Formiche: una vetta che prende il nome da un fenomeno naturale che si verifica ogni anno, e che nel corso del tempo ha attirato tantissimi studiosi e curiosi.

Qui infatti, ai primi di settembre migrano a sciami dal centro dell'Europa i maschi delle formiche alate (Mirmyca Scabrinodis) per compiere quello che viene definito 'volo nuziale'.

Il fenomeno

Le formiche si accoppiano, e poi vanno a morire in una zona precisa del monte, nei pressi del santuario. Nelle prime settimane di settembre, nuvole di insetti arrivano tutte insieme e a sciami poi si spostano consapevoli che la loro vita sta giungendo al termine. Un fenomeno ancora non chiaro dal punto di vista scientifico.

La tradizione popolare ha associato a questo fenomeno l'8 settembre, giorno della festa della Madonna, dando anche una valenza quasi miracolosa, una specie di omaggio alla Beata Vergine. Non a caso, durante la festa nel parco davanti alla chiesa, così come riportato sul sito montedelleformiche.it , sono state sempre raccolte su teli bianchi, benedette e distribuite ai fedeli dentro a sacchetti per portare fortuna.

Il santuario

Il monte è un rilievo del medio Appennino bolognese, tra Pianoro e Monterenzio, e qui sorge un santuario, dove sotto l'immagine della Vergine c'è un distico latino che recita "centatim volitant formicae ad Virginis aram quo que illam voliant vistmae tatque cadunt" : ansiose volano le formiche all'altare della Vergine, pur sapendo che ai suoi piedi moriranno.