Muro dipinto di Dozza : svelati gli artisti all'opera dal 9 al 14 settembre

Svelati i sei artisti che dal 9 al 14 settembre saranno all’opera sui muri del nel borgo medievale sulle colline imolesi e a Toscanella lungo la via Emilia per la XXVII edizione della Biennale del Muro Dipinto di Dozza.

Gli artisti

Luigi Allegri Nottari, Giovanni Fabbri, Flavio Favelli, Ferrante Giovannini, Alberto Goglio lavoreranno sotto gli occhi del pubblico mentre Roberta Luppi sarà presente attraverso un’installazione visibile nel cortile all’ingresso della Rocca. Sei protagonisti, sei percorsi professionali ed artistici, diverse tecniche e stili ma un solo, grande obiettivo corale: fissare sui muri di Dozza il tema di quest’edizione, #EmozioniUrbane, trasformando per un’intera settimana, tutto il paese in una grande tela e portando l’arte, il disegno e la pittura sulle pareti di case e palazzi, arricchendo quella galleria a cielo aperto che rende Dozza unica al mondo.

I muri e gli artisti

Giovanni Fabbri, le cui opere sono esposte in permanenza al museo Bargellini a Cento, al M.A.R. di Ravenna, al museo Parmeggiani di Cento, a Casa Cini a Ferrara, a San Zeno in Monte con l’affresco commissionato per la cappella di S.Giovanni Calabria a Verona, sarà impegnato in via XX settembre, a poca distanza dal pittore e affreschista Luigi Allegri Nottari,protagonista della scena artistica ravennate, che sarà al lavoro in Vicolo Campeggi.

Il bolognese Flavio Favelli, ben noto all’estero con le sue esposizioni alla Maison Rouge di Parigi e al 176 Projectspace di Londra e molto apprezzato anche in Italia, con presenze di rilievo da Roma a Venezia, realizzerà invece la propria opera in via Calanco, di fronte alla scuola.

Alberto Goglio, docente di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Verona e protagonista di mostre personali e collettive dallo spazio LABA (Brescia), al Belskie Museum (New Jersey, USA) e alla Torre Gonzaghesca (Mantova), sarà all’opera in via De Amicis.

La designer Roberta Luppi, creatrice di opere monumentali per contesti pubblici e privati, sarà presente con una scultora realizzata proprio per la XXVII Biennale del Muro Dipinto e ospitata nel giardino antistante l’ingresso della Rocca di Dozza.

A Toscanella invece, si potrà apprezzare il lavoro di Ferrante Giovannini, artista specializzato nel campo della terracotta con all’attivo numerose mostre personali e opere monumentali, in Italia e all’estero: Giovannini sarà impegnato nella decorazione del muro della Cassa di Risparmio di Imola – Banca BPM con un’opera visibile percorrendo via Emilia Ponente.

Verso la Biennale

In attesa dell’avvio dei lavori è possibile assaporare l’atmosfera del Muro Dipinto già nei giorni precedenti alla Biennale. Il 4 e 5 settembre, in Vicolo Campeggi, avranno luogo gli interventi di restauro dell’affresco eseguito nel 2009 a cura di “Insieme per un futuro migliore” con l’artistaFabrizio Rivola, mentre nel corso di tutta la settimana dal 2 al 7 settembre il pittore Giuseppe Giaquinta sarà all’opera per la realizzazione della lunetta del B&B “Il Cielo in una stanza”. Gli appassionati di pittura e scultura potranno anche visitare le mostre già attive nei locali della Rocca:“Muri d’autore. Gerardo Masini da Dozza a Dakar”, inaugurata lo scorso 24 maggio

“La Biennale 2019 nasce nel segno di un legame sempre più forte tra passato, presente e futuro - spiega Francesca Grandi, consigliere della Fondazione Dozza Città D’Arte e membro della Commissione Inviti - L’edizione 2019 si caratterizza anche per l’apertura di un nuovo filone dedicato all’arte fotografica, con un workshop dedicato e la collaborazione con l’associazione Giovanni Magnani di Borgo Tossignano: uno sguardo nuovo, attraverso l’obiettivo, che arricchisce il cartellone e rafforza un rapporto con il territorio che, sempre di più, rappresenta una cifra stilistica della Biennale. Durante il Muro Dipinto Dozza, per così dire, si ‘rifà il trucco’ pensando a chi ama e a chi l’ama, cittadini e turisti: siamo lieti di essere parte attiva nella creazione di questa grande opera”.

“Viviamo in un paese bellissimo, dobbiamo continuare a valorizzarlo al massimo. Ed è in questa direzione che vanno le attività della Biennale – commenta Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza –. Il Muro Dipinto è frutto di un grande lavoro collettivo: il mio ringraziamento va a tutte le persone che si stanno impegnando per far crescere, nel tempo, questa manifestazione, a partire dalla Fondazione Dozza Città d’Arte”.