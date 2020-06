Oasi Fluviale Molino Grande: passeggiare nel verde, circondati da acqua e rari uccelli

Immersa nel silenzio e nella quiete del Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa c'è l'Oasi Fluviale del Molino Grande. Una zona verde nel territorio di San Lazzaro di Savena, a ridosso della prima collina, dove camminare e rilassarsi a pochi passi dalla città.

Questa è stata realizzata dalla sezione di Bologna del Wwf, e oltre a un percorso che si snoda in mezzo a una folta vegetazione, è possibile costeggiare un ruscello, arrivando fino a una lagheto.

L'Oasi si trova nella piccola frazione di Idice, in via Tomasella 7 , ed è importante perchè tutela un tratto di bosco ripariale del Torrente Idice ,ed è di particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione di rare specie di uccelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un facile sentiero permette di costeggiare il fiume Idice per circa 2 km verso sud, attraversando una spettacolare vegetazione ripariale, lasciata a libera evoluzione da 25 anni.



La fauna è quella tipica delle aree golenali, con la rondine topino,il gruccione ed il martin pescatore. Anche il lago è ricco di biodiversità, non a caso troviamo specie botaniche particolarmente rare: il nanufaro e la ninfea sfrangiata.