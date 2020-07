Oroscopo di luglio segno per segno: il Leone è il più favorito dalle stelle

Il Cielo di luglio si presenta con il Sole che transita in Cancro fino al 22 per poi passare in Leone; Mercurio resta per tutto il mese in Cancro, con moto retrogrado fino al 12 e successivamente diretto fino a fine mese; Venere continua il suo transito in Gemelli; Marte si trova in Ariete, segno nel quale rimane al 6 gennaio 2021; Giove e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; per tutto il mese, Saturno l’1 rientra in Capricorno per rimanervi fino al 17 dicembre; infine, Urano continua a restare in Toro e Nettuno in Pesci. Questo cielo premia soprattutto il segno del Leone, che risulta il più favorito.

Ariete

Mese ancora positivo per amicizie e sentimenti, grazie a Venere favorevole che rende l’ambiente attorno a voi pieno di affetto e calore. Potete consolidare il vostro rapporto o, se siete single, fare incontri interessanti. Possibile calo di vitalità fino al 22 a causa del Sole dissonante; successivamente, avvertite un buon recupero. La presenza di Marte nel segno per molti mesi vi rende energici e risoluti: attenzione a non esagerare soprattutto se appartenete alla terza decade. Sotto il profilo mentale, questo mese non è ideale per la concentrazione, lo studio e la professione a causa del transito ancora dissonante di Mercurio.



Toro

Mercurio, ancora favorevole per tutto il mese, vi rende chiari ed efficaci nell’esprimere pensieri e concetti, soprattutto dal 12. La vostra capacità comunicativa vi avvantaggia non solo nel sostenere prove, colloqui e nella professione, ma anche nella sfera privata. Fino al 22 il transito favorevole del Sole vi permette di recuperare in vitalità ed energia; successivamente, potete accusare un calo di vitalità. Saturno ritornato positivo, vi porta un po’ si stabilità e di sicurezza, sia nella vita privata che in ambito professionale. Per quanto riguarda le finanze, Venere via aiuta a proteggerle, promettendo anche qualche guadagno.

Gemelli

Mese ancora molto interessante per gli affetti e i sentimenti. Venere nel segno continua a rendervi affascinanti, brillanti e intriganti. Prestate, però, attenzione a non scambiare in alcuni casi lucciole per lanterne a causa della quadratura di Nettuno. Mercurio, il vostro pianeta guida per tutto il mese nel segno del Cancro, vi rende meno cerebrali, più capricciosi del solito e insolitamente emotivi. Marte positivo per tutto il mese vi ricarica le batterie che nell’ultimo mese e mezzo si sono notevolmente esaurite. Inoltre, dal 22, il Sole vi dona molta vitalità e porta chiarezza di idee e nel vostro ambiente circostante.