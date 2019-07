Ortoterapia: a San Lazzaro i nonni 'combattono' il passare degli anni in giardino

I nonni scendono in giardino contro il progressivo impoverimento delle proprie capacità intellettive e fisiche: un progetto che ha preso il via a San Lazzaro di Savena, nell’ambito delle attività ricreative organizzate per gli ospiti della Casa di Riposo “Il Poggio”, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”.

Da luglio infatti, ogni martedì mattina i nonni si recano in cortile e accudiscono le ortensie, le erbe aromatiche quali basilico, menta, melissa e prezzemolo, e le piante sempreverdi da loro piantate. Un vero e proprio progetto di 'ortoterapia', nel quale i meno agili si siedono intorno all’appezzamento di terra e danno consigli chiacchierando tra loro sull’infanzia contadina mentre i più agili iniziano a zappettare e innaffiare con l’aiuto dell’animatrice e talvolta di qualche familiare.

Oltre a costituire una preziosa occasione di esercizio fisico, questa attività favorisce il recupero della manualità e della memoria tattile e olfattiva. Gli odori suscitano ricordi che immagini e parole spesso non riescono a evocare. Proprio per questo le erbe aromatiche così coltivate vengono poi utilizzate per coinvolgere gli altri ospiti nel laboratorio degli aromi e di riattivazione sensoriale.