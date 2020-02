Panini 'solidali' dedicati a Giulio Regeni e Patrick Zaky: l'iniziativa a Bologna

Il locale Fermento a Bologna lancia i panini 'solidali': oltre a cortei e flash mob, la solidarietà arriva in cucina. Per tutta la settimane il locale propone quattro panini dedicati a Giulio Regeni e Patrick Zaky, attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna, attualmente in carcere in Egitto, per il quale la comunità dagli studenti alle associazioni per i diritti umani, si sta mobilitando.

In attesa del grande corteo di oggi pomeriggio organizzato dal Consiglio degli studenti, e supportato dall'Università e dal Comune di Bologna dunque, si può essere vicini alla causa anche in pausa pranzo.

Fonte: Dire