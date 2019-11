FOTONOTIZIA | Sardine, consigliere Lega in piazza Maggiore vestito da pinguino

"Un pinguino sovranista". Così si è presentato infatti in piazza Maggiore il consigliere comunale di Casalecchio in quota Lega Umberto La Morgia, 30 anni, eletto tra le file del Carroccio e capogruppo dell'unione dei comuni Vallie del Reno.

La Morgia, indossando un costume da pinguino, ha mimato la fagocitazione di un pesce, in richiamo al gruppo dei pinguini, nato su Facebook in risposta alle 'sardine', che sul Crescentone hanno portato migliaia di persone in occasione del comizio di Matteo Salvini al Paladozza.