Estate 2020: piscine all'aperto a Bologna e provincia

L'estate 2020, a causa dell'emergenza Covid, vede tante persone rinunciare a vacanze e spostamenti ma Bologna offre numerose alternative, dalle passeggiate sui colli alle giornate in piscina. Ovviamente a causa della pandemia c'è qualche regola in più da rispettare. Alcuni impianti infatti, invitano le persone a chiamare per prenotare il posto prima di andare, in modo da evitare spiacevoli sorprese perchè, per evitare assembramenti, il numero degli accessi deve rispettare una certa soglia.

E' obbligatorio disporsi a un metro di distanza dagli altri e sono preferibili, ma non obbligatori, metodi di pagamento 'veloci', cioè con cart contact less o prepagate. Regole importanti da rispettare per il bene e la salute di tutti, ma che non devono destare dalla voglia di trascorrere una giornata in piscina!

Scopriamo insieme alcune delle piscine presenti sul territorio!

Piscine a Bologna

Vandelli- Arcoveggio in via di Corticella 180

Piscina Sterlino in via Augusto Murri

Piscina Comunale Carmen Longo Stadio

Piscina Living Place President in via Properzia De Rossi

Tennis Club Aeroporto in via dell'Aeroporto

Piscina Cavina, Borgo Panigale via Domenico Biancolelli

Piscine in provincia di Bologna

Piscina | Junior Club - a Rastignano

Villaggio della Salute Più in via Sillaro

Acqua & Fitness a Ozzano dell'Emilia, in via Nardi 2

Piscina aviosuperficie Ozzano dell'Emilia, in via Sabbionara 5

Piscina Tennis Club Castel Maggiore, in via O.Vancini 5

Piscina Free Beach , località Savigno in via Merlano, Valsamoggia

Piscina Monterenzio, località Cà di Massei

Piscina a San Lazzaro, in via Kennedy a San Lazzaro di Savena

Piscina a Budrio, Pazziale della Gioventù 16

Piscina Castel San Pietro Terme, Viale Terme 850

Piscina a Zola Predosa, località Gelsi, via don Mauro Fornasari

Paolo Gori a Pianoro, in via dello Sport

Piscina a San Giovanni in Persiceto, via Castelfranco

Piscina Comunale Martin Luther King in via dello Sport a Casalecchio di Reno