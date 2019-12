Vergato: una pista di pattinaggio sul ghiaccio per Natale

Sarà inaugurata domenica 8 dicembre, alle 10:30 a vergato, la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, precisamente vicino al parcheggio della stazione ferroviaria, che sarà possibile frequentare fino al 6 gennaio.

L'iniziativa è della Proloco di Vergato: "Volevamo cogliere l'occasione delle vacanze natalizie per portare un'animazione di rilievo in città - spiega spiega Carla Antonelli, consigliera dell'associazione - Quando ci hanno proposto una pista per pattinare sul ghiaccio l'idea ci è subito piaciuta. E grazie al contributo di tanti il sogno si è realizzato". Oltre agli sponsor locali hanno fatto la loro parte il Comune di Vergato, l'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, Confcommercio Ascom, Emilbanca Vergato.

La pista

La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30 e la sera dalle 19,30 alle 22,30.

Il biglietto è di 7 € per un'ora (ma si può anche optare per mezz'ora a 5 €) e dà diritto al noleggio dei pattini.

Il sabato e la domenica, nonché nella settimana dal 23 al 31 dicembre si potrà pattinare anche al mattino, dalle 10 alle 12, mentre il pomeriggio si farà orario continuato dalle 14.30 alle 22.