Pizza senza glutine a Bologna: 6 imperdibili locali

Mangiare una pizza senza glutine a Bologna? Non solo è possibile, ma grazie alla presenza di vari locali è possibile scegliere quella che più soddisfa i propri gusti, e il tipo di impasto. La nostra guida nel mondo delle pizze gluten free...

Le Due Lune

Locale ampio in via Nino Bertocchi 1 a Bologna, dove gustare un'ottima pizza senza glutine. A disposizione un menù vastissimo, che propone anche primi e secondi gluten free. Il consiglio è quello di prenotare sempre, sopratutto nel fine settimana. Chiuso il lunedì.

Caruso

In via del Parco 13 a Bologna c'è Caruso, un locale amatissimo dai bolognese e dai celiaci. Pizza gustosa e ben ricca di ingredienti, dove un celiaco può scegliere cosa gustare in tutta tranquillità, con la possibilità di provare anche le pizze gourmet.

Papéo

In via Franco Basaglia 3 cè Papèo, un locale che offre pizza senza glutine con nuovo impasto che ha lievitazione di 48 ore. Non solo, qui è possibile scegliere, oltre al classico impasto senza glutine, un impasto tra il gluten free alla canapa o ai cereali. Chiuso la domenica, ma aperto da lunedì al sabato anche a pranzo.

Master Beer

In via Andrea Costa 158 c'è Master Beer che offre pizze, hamburger e birre per celiaci, in un locale moderno con 6 maxischermi. Un luogo dove incontrarsicon gli amici, vedere qualche partita o trascorrere una serata in allegria in piena tranquillità.

La Pantera Rosa