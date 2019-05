Pulizia strade: dove e quando scatta la rimozione di auto e moto

A Bologna dal 1 marzo al 28 giugno è attivo il servizio di pulizia notturna delle vie del centro storico, con rimozione di auto e moto, anche in caso di pioggia.

I giorni

Il lavaggio stradale viene effettuato di notte, dalle 00.30 alle 6 nei seguenti giorni:

- martedì (notte tra il lunedì e il martedì)

- mercoledì (notte tra il martedì e il mercoledì)

- giovedì (notte tra il mercoledì e il giovedì)

- venerdì (notte tra giovedì e venerdì)

Le regole

Per consentire all'utenza di rimuovere la vettura o il motorino da parcheggi e strisce blu, lungo le strade interessate dalla pulizia vengono installati cartelli che indicano il divieto di sosta con rimozione forzata. Rimozione che, come si precisa sul sito del Comune, non è prevista per i veicoli, muniti di apposito contrassegno, appartenenti a disabili e ad altre categorie indicate nell'Ordinanza.

Gli avvisi

In caso di dubbi su giorni e orari di pulizia, è sempre opportuno consultare il data base Pulizia Strade di Hera oppure, per essere sempre avvisato del lavaggio nella via che ti interessa, il cittadino puà iscriversi al servizio di alerting gratuito tramite sms o email: ogni volta che il servizio viene effettuato nella via indicata, l'utente sarà avvisato.

Elenco strade

Elenco delle strade del centro pulite una notte al mese, in ordine alfabetico: