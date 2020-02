Cosa regalare a San Valentino? 5 idee per lui e per lei (a prezzi scontati!)

San Valentino è alle porte ed è partita la corsa per il regalo perfetto da donare al nostro partner. La scelta però non è sempre facile perché spesso bisogna fare i conti con il budget a disposizione, la mancanza di tempo per sceglire cosa comprare o l'assenza di idee. Come fare? Fatti ispirare dalle tante offerte presenti su su ShopToday. Extra Sconto del 10% inserendo il codice LOVETODAY in fase di acquisto: codice da utilizzare entro il 15 febbraio 2020.

Scopriamo insieme le tante offerte:

Teatro

Se volete trascorrere una serata a teatro potete scegliere tra i vari spettacoli in programma al Teatro Celebrazioni o all'Europauditorium. E' pissibile acquistare biglietti super scontati per lo spettacolo di Neri Marcorè , di Alessandro Fullin , del nuovo progetto dal titolo Gagmen di Lillo e Greg , per The Full Monty o per il nuovo spettacolo-debutto del duo comico Gigi e Ross. Se amate i musical invece, sono a disposizione ticket per La Divina Commedia o di Pinocchio. Un regalo perfetto per San Valentino.

Sport

Se amate lo sport potreste affittare il campo da tennis o padel nello Junior Club a Rastignano a un prezzo scontato del 40%, o il campo da calcio. Un'ottima idea regalo per far divertire, e allenare, la persona che amate.

Cibo

Se amate la pizza il 'Giro Pizza' al Portico di San Donato è il regalo perfetto! Una cena a prezzo scontato fino al 62% , compreso di una bibita piccola.

Cultura

Disponibili a prezzi scontati del 50% anche i biglietti per la mostra Ayrton Magico: l'Anima oltre i Limiti, presso il Museo Multimediale Autodromo di Imola - Checco Costa, ma se il vostro partner ha espresso il desiderio di imparare una lingua, un'ottima idea può essere anche regalare un corso di inglese, che pagherai a metà prezzo. o un corso di lingua inglese a distanza Scontato al 40%.

Master

Se volete aiutare il vostro partner nella sua formazione, a disposizione ci sono vari master online, come il Master Online In Programmazione Frontend - Life Learning per Linguaggio html, css e javascript o Master In Graphic Designer Professionale - Life Learning