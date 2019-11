Sapori d'autunno: la ricetta dei funghi in padella

L'autunno offre numerosi alimenti gustosi, e ricchi di proprietà che fanno bene al nostro organismo. Oltre alla zucca, tipici di questo periodo sono i funghi, che possono essere cotti in tantissimi modi. Oggi vediamo insieme come realizzare una ricetta facile e veloce: i funghi in padella.

Ingredienti

Funghi

Olio di oliva

Sale

Pepe

Aglio

Peperoncino

Tempo di cottura: 15 minuti

Come cucinare i funghi in padella

Questa è una ricetta facilissima: prendere i funghi lavandoli bene in modo da eliminare terriccio e impurità. Poi con un coltello a lama sottile tagliateli a listarelle.

Prendete una pentola antiaderente e versateci dell'olio. Fatelo riscaldare insieme all'aglio e prima che soffrigga aggiungete i funghi, mescolando tutto adeguatamente in modo da insaporirli.

Aggiungete sale e pepe, coprite tutto con un coperchio e fate cuocere per dieci minuti a fuoco lento.

L'ultimo passaggio prima di servirli a tavola è quello di togliere il coperchio, aggiungere il peperoncino e lasciar cuocere per altri cinque minuti....e il piatto è pronto!