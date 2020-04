Cucina della 'quarantena' e ricette rivisitate: la pastiera di riso

In tempo di quarentena la cucina è l'angolo della casa in cui molti si sbizzarriscono, spesso modificando le ricette con i soli ingrendieti a disposizione. E per molti, a Pasqua, a non dover mancare a tavola è la classica pastiera. Ma come farla se non abbiamo il grano o la ricotta? Ecco una variante molto semplice di un dolce tipico e amato da tanti...

Ingredienti

Per la pasta frolla:

250 grammi farina 00

100 grammi. burro

90 grammi zucchero

1 uovo intero

1 busta di vanillina

Per la crema di riso:

800 ml di latte

125 grammi di riso

50 grammi. di zucchero

40 grammi di burro

un pizzico di sale

1 limone grattuggiato

Per la crema di ricotta:

2 uova

300 grammi di ricotta

1 busta di vanillina

100 grammi di zucchero

3 cucchiai di rum

Se non avete la ricotta potete sostituire questo composto con una classica crema chantilly

Procedimento

Passaggio 1 - preparare la pasta frolla:

Prendere la farina e mischiarla con il burro sciolto

Aggiungere zucchero, la busta di vanillina e un uovo (sia tuorlo che albume)

Impastare fino a ottenrere un composto omogeneo

Avvolgete tutto nella pellicola trasparente e lasciate riposare per un'ora e mezza in frig

Passaggio 2

Prendere un pentolino e portate a ebollizione il latte con sale , burro e limone

Aggiungere il riso con lo zucchero e cuocere per circa dieci minuti

Far raffreddare il riso, aggiungendo un pò di latte se fosse troppo denso

Passaggio 3

Mescolare la crema di ricotta con lo zucchero, le uova e gli aromi e unire alla crema di riso ( se non avete la crema di ricotta unire la crema chantilly alla crema di riso) in modo da ottenere un unico composto

Passaggio 4

Togliere dal frigo la pasta frolla, stenderla e tagliare delle strisce di pasta da mettere da parte

Rivestire una teglia con carta forno( 24/26 cm)

Stendere la pasta frolla nella teglia e versarci il composto omogeneo ottenuto in precedenza

Prendere le strisce di pasta e ricoprire il dolce

Infornare a 150 gradi per circa 40 minuti

Far raffreddare, decorare con dello zucchero a velo e servire

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.