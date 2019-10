Polpette di zucca e scamorza: la ricetta

Tra le prelibatezze dell'autunno c'è sicuramente la zucca: un alimento che oltre a contenere molte proprietà nutritive, può essere utilizzato come ingrediente per deliziose ricette. Al forno, alla piastra o come condimento della pasta, la zucca è perfetta, e molti la usano anche per realizzate delle polpette! Un piatto di facile preparazione, vediamo insieme come realizzarlo.

Gli ingredienti

Per preparare 15 polpette gli ingredienti sono;

500 grammi di zucca

100 grammi di pangrattato (è possibile utilizzare anche quello gluten free se avete figli, amici o parenti celiaci)

100 grammi di Parmigiano

80 grammi di scamorza affumicata

1 uovo

qualche foglia di salvia

olio extravergine

sale fino

pepe nero

olio di semi

La preparazione