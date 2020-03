Raviole di San Giuseppe: dolce tipico per la Festa del papà

Le raviole sono un dolce tipico bolognese solitamente associato alla Festa del papà. Si tratta di biscotti farciti portati in tavola il 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Una ricorrenza antica, legata al mondo rurale che festeggiava il ritorno della primavera e il ravvio dei lavori nei campi. In questo momento difficile, dove le direttive per cercare di constrastare il Coronavirus impongono lo stare a casa, preparare dei biscotti in famiglia per festeggiare il papà può essere un modo per 'sdrammatizzare' , almeno per qualche ora, la situazione. Se avete voglia di preparare le raviole, ecco la facile ricetta...

Ingredienti

Per la pasta frolla:

500 grammi di farina 00

220 grammi di zucchero

220 grammi di burro

Una busta di lievito per dolci

2 uova

Limone in scorza

sale, latte, zucchero velo q.b.

Farcitura:

mostarda bolognese. In assenza marmellata di prugne o mele cotogne

Preparazione

Setacciare farina e lievito. Versare tutto in una ciotola, aggiungere burro, scorza di limone grattuggiata e mescolate impastando. Unite zucchero, uova e latte, continuando a impastare Ottenuto il compostro, 'tirare' una sfoglia sottile e con un bicchiere disegnare tanti dischetti Posizionare la mostarda o la vostra farcitura al centro del dischetto (un cucchiaio da cucina) Unite i due lembi di pasta piegando a metà lo stesso. Una vola chiusi, spennellare con passata di latte in superficie e spolverare con una presa di zucchero semolato. Infornare su teglia e carta forno a 180° per 10 minuti. Una volta cotti lasciare raffreddare e cospargere con zucchero velo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.