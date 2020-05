Festa della mamma: un dolce pensiero con la torta di pesche, la ricetta

Con l'arrivo della bella stagione nuova frutta è a nostra disposizione, e in vista della Festa della mamma una buona idea potrebbe essere quella di realizzare un dolce, in base a gusti e prodotti che abbiamo a disposizione. Dopo la ricetta della Torta Mimosa, vediamo insieme come fare una deliziosa torta di pesche.

Tempo di preparazione: 40 minuti circa

Tempo di cottura: 40 minuti circa

Ingredienti:

4 pesche;

3 uova;

150 gr. di zucchero semolato;

50 gr. di burro;

70 gr. di yogurt bianco;

150 gr. di farina;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 limone non trattato;

2 cucchiaini di zucchero di canna.

Procedimento